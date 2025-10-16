قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
فن وثقافة

كارول سماحة تشوق جمهورها لحفلها المقبل في عمان

كارول سماحة
كارول سماحة
يمنى عبد الظاهر

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عن موعد حفلها المقبل، الذي من المقرر إقامته يوم 6 ديسمبر المقبل على مسرح قصر الثقافة بعمان.


 ونشرت كارول عبر موقع التغريدات «x» و«تويتر سابقًا» وكتبت :«سعيدة كتير إني رح أكون مع جمهوري بعمّان، على مسرح قصر الثقافة باليوم الخامس من ديسمبر ناطرتكن، كونوا كتار».

بعد وفاته.. كارول سماحة تطرح أغنية جديدة من ألحان زياد الرحباني

كشفت الفنانة كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنية، تحمل بصمة الموسيقي الراحل زياد الرحباني، في تجربة مختلفة، ينتظر الجمهور معرفة نتاجها.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام» جزء من فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة، التي اختارت عدم الكشف عن اسمها، إذ كتبت: «هذه المرة التجربة غير.. صوتي مع بصمة العبقري الراحل زياد الرحباني بعمل».

ومؤخرًا، تصدرت الفنانة كارول سماحة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها الصريح والمؤثر عن رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، تصريحاتها التي جمعت بين الألم والجرأة لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصةً بعدما روت تفاصيل معاناة زوجها مع المرض، وانتقادات البعض لعودتها السريعة إلى المسرح.

كشفت كارول أنها واجهت انتقادات بسبب عودتها السريعة إلى المسرح من خلال مسرحية كله مسموح، مؤكدة أن عودتها لم تكن بدافع التجاهل أو قلة الحزن، بل كانت وسيلة للهروب من الألم.

وقالت:«الإنسان في مثل هذه المواقف يا بيستسلم للحزن ويغرق، يا بيقف على رجله.. وما كان عندي خيار تاني».

وأضافت أن ابنتها «تالا» كانت السبب الرئيسي الذي دفعها لمواصلة الحياة، مشيرة إلى أن الفن كان بمثابة علاج لإخراج الطاقة السلبية.



 

الفنانة كارول سماحة ألحان زياد الرحباني المنتج وليد مصطفى مسرح قصر الثقافة بعمان

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وإحالة طاقم نوبتجية بمركز حضانات للتحقيق

مصادر

ضبط ومصادرة 51 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالدقهلية

ارشيفية

إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال النيران بأحد المطاعم بالدقهلية

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

