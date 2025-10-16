كارول سماحة تشوق جمهورها لحفلها المقبل في عمان

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عن موعد حفلها المقبل، الذي من المقرر إقامته يوم 6 ديسمبر المقبل على مسرح قصر الثقافة بعمان.



ونشرت كارول عبر موقع التغريدات «x» و«تويتر سابقًا» وكتبت :«سعيدة كتير إني رح أكون مع جمهوري بعمّان، على مسرح قصر الثقافة باليوم الخامس من ديسمبر ناطرتكن، كونوا كتار».

كشفت الفنانة كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنية، تحمل بصمة الموسيقي الراحل زياد الرحباني، في تجربة مختلفة، ينتظر الجمهور معرفة نتاجها.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام» جزء من فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة، التي اختارت عدم الكشف عن اسمها، إذ كتبت: «هذه المرة التجربة غير.. صوتي مع بصمة العبقري الراحل زياد الرحباني بعمل».

ومؤخرًا، تصدرت الفنانة كارول سماحة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها الصريح والمؤثر عن رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، تصريحاتها التي جمعت بين الألم والجرأة لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصةً بعدما روت تفاصيل معاناة زوجها مع المرض، وانتقادات البعض لعودتها السريعة إلى المسرح.

كشفت كارول أنها واجهت انتقادات بسبب عودتها السريعة إلى المسرح من خلال مسرحية كله مسموح، مؤكدة أن عودتها لم تكن بدافع التجاهل أو قلة الحزن، بل كانت وسيلة للهروب من الألم.

وقالت:«الإنسان في مثل هذه المواقف يا بيستسلم للحزن ويغرق، يا بيقف على رجله.. وما كان عندي خيار تاني».

وأضافت أن ابنتها «تالا» كانت السبب الرئيسي الذي دفعها لمواصلة الحياة، مشيرة إلى أن الفن كان بمثابة علاج لإخراج الطاقة السلبية.





