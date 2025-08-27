رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حرص زوج الفنانة ياسمين رئيس على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها “بابا وماما” بإحدى المولات الكبرى بحضور أبطال وصناعه ، وألتقط العديد من الصور معها الصور معها ، ويأتى هذا الظهور الأول لهما بعد انتشار شائعات انفصالهما خلال الفترة الماضية.

https://youtube.com/shorts/HtaVQQhCDis?si=vuGet9vYk35nlXer

العرض الخاص لفيلم “ماما وبابا”

وحضر عدد من ضيوف العرض الخاص منذ قليل أبرزهم الفنان فراس سعيد وساندي علي وشقيقتها وغيرهم.

طرح منذ أيام البرومو الرسمي لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا والفنانه ياسمين رئيس الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ اغسطس بمصر و ١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي .

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.