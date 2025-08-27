ياسمين رئيس مع زوجها في العرض الخاص لفيلم "بابا وماما"

يقام مساء اليوم العرض الخاص لفيلم بابا وماما بإحدى المولات الكبرى بحضور أبطال وصناعه.

وحرص زوج الفنانة ياسمين رئيس على دعمها والتواجد معها على السجادة الحمراء لالتقاط الصور معها.

وحضر عدد من ضيوف العرض الخاص منذ قليل أبرزهم الفنان فراس سعيد وساندي علي وشقيقتها وغيرهم.

طرح منذ أيام البرومو الرسمي لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا والفنانه ياسمين رئيس الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ اغسطس بمصر و ١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي .

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.