فن وثقافة

ريم رأفت تنضم لـ ميد تيرم وتنتهي من "ابن النادي"

تقى الجيزاوي

تعيش الفنانة الشابة ريم رأفت حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة بثلاثة أعمال دفعة واحدة.

حيث انضمت ريم رأفت لأبطال مسلسل “ميدترم” من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري وإنتاج الشركة المتحدة.

وانتهت ريم رأفت أيضا من تصوير مسلسل “ابن النادي” الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي واية سماحة.

كما تواصل ريم رأفت تصوير مشاهدها في مسلسل “لينك” بطولة رانيا يوسف وسيد رجب.

مسلسل ابن النادي

يذكر أن منصة “شاهد” كانت قد نشرت صور من كواليس مسلسل ابن النادي ؛ كاشفة عن جو من البهجة والفرح الذي يجمع أبطال المسلسل وهم أحمد فهمي وأحمد عبدالحميد وحاتم صلاح .

في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ريم رأفت مسلسل "ميدترم" مسلسل "ابن النادي" مسلسل لينك

