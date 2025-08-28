مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد صفار البيض للاطفال.

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

1-يدعم صفار البيض الغني بأوميغا 3 نمو الخلايا العصبية في المخ وتقوية الذاكرة والبصر، مما ينُميّ القدرات العقلية لدى الطفل ويزيد من نسبة الذكاء لديهم.

2- يعد صفار البيض من المكملات الغذائية المهمة مع حليب الأم للطفل، لإحتوائه على كمية عالية من الحديد.

3- يحتوي صفار البيض وغني بفيتامين (B12) المفيد في نمو الطفل.

4-صفار البيض يحتوي على الفيتامينات (د) و (هـ) و (ك) والدهون المشبعة وعلى الكالسيوم المهم في مرحلة التسنين لدى الأطفال.

5- يمنح تناول صفار البيض الطفل الشعور بالشبع خلال اليوم ولفترة طويلة، مما يدعم لديه عملية النمو والبناء.