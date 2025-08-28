قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
بعده لقاءه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

ظهرت نهى (بسمة داود) في الحلقة الأخيرة من حكاية "انت وحدك" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث قدمت شخصية خائنة لصديقتها سارة (تارا عماد) ومدمنة مخدرات، واكتشفت سارة أن نهى مشتركة مع سليم (عمرو جمال) من أجل الحصول على أموالها واستغلالها.
مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتكون من حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم. حكاية "Just You" بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.


 

وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال بسمة داود هو فيلم "إسعاف" المعروض على منصة نتفلكس، وهو أول بطولة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية. قدمت فيه دور لينا، الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، والتي تجمعها الأحداث بكل من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني)، المسعفان العاملان في العاصمة السعودية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في دور السينما.

كما شاركت بسمة داود في مسلسل "تيتا زوزو"، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسى، حمزة العيلي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل "الوصفة السحرية"، حيث تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار من منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

كما يعد نجاحها امتدادًا لما حققته في مسلسل "إيجار قديم"، الذي قدمت خلاله شخصية ريهام وحازت ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها البطولة النجوم: شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

كما عُرض لها على المنصة نفسها مسلسل "مشوار الونش"، الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية "تاج راسنا بابا" في مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، ومسلسل "منعطف خطر" الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، ونالت ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها "حكايات جروب الدفعة" على منصة Watch It.

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

طفلة كيس الشيبسي

تعليق مثير من فنان عن هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي

البابا تواضروس

منقذًا وقدوة ومجددًا.. البابا تواضروس يوضح أدوار المسيح الثلاثة

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

