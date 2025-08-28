«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

ظهرت نهى (بسمة داود) في الحلقة الأخيرة من حكاية "انت وحدك" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث قدمت شخصية خائنة لصديقتها سارة (تارا عماد) ومدمنة مخدرات، واكتشفت سارة أن نهى مشتركة مع سليم (عمرو جمال) من أجل الحصول على أموالها واستغلالها.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتكون من حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم. حكاية "Just You" بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.





وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال بسمة داود هو فيلم "إسعاف" المعروض على منصة نتفلكس، وهو أول بطولة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية. قدمت فيه دور لينا، الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، والتي تجمعها الأحداث بكل من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني)، المسعفان العاملان في العاصمة السعودية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في دور السينما.

كما شاركت بسمة داود في مسلسل "تيتا زوزو"، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسى، حمزة العيلي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل "الوصفة السحرية"، حيث تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار من منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

كما يعد نجاحها امتدادًا لما حققته في مسلسل "إيجار قديم"، الذي قدمت خلاله شخصية ريهام وحازت ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها البطولة النجوم: شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

كما عُرض لها على المنصة نفسها مسلسل "مشوار الونش"، الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية "تاج راسنا بابا" في مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، ومسلسل "منعطف خطر" الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، ونالت ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها "حكايات جروب الدفعة" على منصة Watch It.