حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع

القسم الخارجي

اعترفت الحاكمة السابقة لبورتوريكو، واندا فاسكيز، الأربعاء، بارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل حملتها الانتخابية، في إطار قضية اتحادية تورط فيها أيضًا عميل سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصرفي فنزويلي، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية.

وبذلك تصبح فاسكيز، المحامية التي تولت حكم الجزيرة بين عامي 2019 و2021، أول حاكمة سابقة في الولايات المتحدة تُقر بالذنب في جريمة من هذا النوع، إذ أقرّت بقبولها تبرعًا سياسيًا غير مشروع من طرف أجنبي خلال حملتها لعام 2020. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحقها في 15 أكتوبر المقبل.

وعقب جلسة المحاكمة، أدلت فاسكيز بتصريحات للصحفيين أوضحت فيها أنها اعتمدت على أشخاص من فريقها "لم يقوموا بواجباتهم كما ينبغي"، مشيرة إلى أنها قبلت تعهدًا بتبرع قُدم نيابة عن المصرفي الأجنبي، دون التثبت من وضعه القانوني. وقالت: "لقد نسوا أن يسألوه عن البطاقة الخضراء... هذه المواقف تحدث".

وشددت فاسكيز على أنها لم تتسلم أي أموال بالفعل، قائلة: "لم تكن هناك رشوة، لم أحصل على سنت واحد".

وكانت السلطات قد اعتقلت فاسكيز في أغسطس، ووجهت إليها في البداية تهمًا تتعلق بالتورط في مخطط رشوة جرى ما بين ديسمبر 2019 ويونيو 2020، أي خلال فترة توليها منصب الحاكم.

وتأتي هذه القضية لتشكل محطة غير مسبوقة في تاريخ بورتوريكو والولايات المتحدة، حيث لم يسبق أن اعترف أي حاكم أو حاكم سابق بالذنب في جريمة انتخابية على هذا المستوى.

بورتوريكو واندا فاسكيز مكتب التحقيقات الفيدرالي الولايات المتحدة

بسمة داود
طريقة عمل التومية..
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
تارا عماد
