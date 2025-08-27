وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

خلف أبواب مغلقة ولافتة أنيقة توحي بالخدمات الصحية، كشفت الأجهزة الأمنية عن نشاط صادم داخل نادٍ صحي وهمي في منطقة المنتزه بالإسكندرية، حيث حوله صاحبه إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مستغلاً حاجة البعض ومتاجراً بالأجساد مقابل المال، في واحدة من أكبر الضربات الموجهة لأوكار الرذيلة المنتشرة تحت ستار المراكز العلاجية.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى ، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز ، والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبط مالكه وبصحبته 4 سيدات ، و5 أشخاص.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.