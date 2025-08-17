قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار عاجل ضد سيدة أجنبية تدير شقة للأعمال المنافية للآداب فى التجمع

المتهمة
المتهمة
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة تحمل جنسية إحدى الدول لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى.

الأجهزة الأمنية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى.

تحريات الأجهزة الأمنية 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية"، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.

ضبط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

دعارة التجمع الأول شقة دعارة مواطنية إجنبية

