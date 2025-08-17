حبس مدير مخزن “بدون ترخيص” بتهمة توزيع وبيع كتب دراسية دون تصريح

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس مدير مسئول عن مخزن “بدون ترخيص” بتهمة توزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من الكتب الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن "بدون ترخيص" بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط ( 3025 نسخة كتاب دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية "بدون تصريح") وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المخزن" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.