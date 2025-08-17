قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس مدير مخزن “بدون ترخيص” بتهمة توزيع وبيع كتب دراسية دون تصريح

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس مدير مسئول عن مخزن “بدون ترخيص” بتهمة توزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات. 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من الكتب الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن "بدون ترخيص" بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط ( 3025 نسخة كتاب دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية "بدون تصريح") وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المخزن" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس مدير مسئول عن مخزن المخالفة للقـانــون

