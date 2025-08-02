كتب دراسية مقلدة.. القبض على صاحب مكتبة في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتبة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة “بدون ترخيص” كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها ، وعُثر بحوزته على (1465 نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .