تفاصيل جديدة في واقعة ضبط عاطلين بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس عاطلين 4 ؟أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة بالجيزة بعد ضبطهم وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بالجيزة)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.