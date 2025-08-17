ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مزرعة مواشى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مزرعة مواشى بقرية كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ وذلك لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية اخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق فى مزرعة مواشى بقرية كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ .

وانتقلت على الفور قوات الاطفاء حيث تم الاستعانه بـ ثلاث سيارات اطفاء من مدينة طوخ والعمار وكفر منصور وتم محاصرة السنة اللهب لمنع انتشارها ووصولها لحظيرة المواشى وتم السيطرة وجارى اعمال التبريد حيث التهمت النيران كميات من العلف وقش الارز .

وتبين ان المزرعة ملك " م ع " تاجر مواشى ورجحت الاجهزة الامنية ان سبب الحريق عقب سيارة القاه مجهول وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .