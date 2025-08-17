قرار عاجل بشأن صانعتى محتوى نشرتا مقاطع فيديو خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الإجتماعى وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الإجتماعى.

ورد عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) .

وبمواجهتهما إعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.