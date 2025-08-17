قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار عاجل بشأن صانعتى محتوى نشرتا مقاطع فيديو خادشة للحياء

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الإجتماعى وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الإجتماعى.

ورد عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) .

وبمواجهتهما إعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة حبس صانعتى محتوى فيديو خادشة للحياء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

ممبار ودهون فاسدة

ضبط كميات من الممبار والدهون الحيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

اعمال الصيانة للكهرباء بواحة سيوة

رئيس مدينة سيوة يتابع صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات ولوحات التحكم

الشباب والرياضة

انطلاق دورة الألعاب الصيفية الأولى برأس البر

بالصور

أسود قصير .. إيمان العاصي بفستان تشعل السوشيال في الساحل

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

فيديو

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

