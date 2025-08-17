قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

21 أغسطس| أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بالأميرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

حددت محكمة جنح الأميرية، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين، وراء سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الأميرية وذلك 21 أغسطس الجاري.

سرقة المساكن


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليتهما "سيئة النية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

واعترف المتهمون باحترافهم مزاولة نشاط سرقة المساكن لتحقيق مكاسب غير مشروعة بطريقة سريعة، للإنفاق علي متطلباتهم في ظل عدم رغبتهم في مزاولة عمل مشروع، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح الأميري أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تشكيل عصابي محاكمة تشكيل عصابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

الدعاء

ذكر نبوي للوقاية من الوقوع في شر الفتن.. تعرف عليه

أذكار المساء

أذكار النوم .. 10 أدعية نبوية حصن بها نفسك ولا تتركها ليلا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التوكل على الله عمل قلبي لا يراه الناس

بالصور

أسود قصير .. إيمان العاصي بفستان تشعل السوشيال في الساحل

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

فيديو

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد