6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس 6 رجال و 8 فتيات كونوا شبكة دعارة داخل نادي صحي في منطقة العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات إدارة منشأة لممارسة الدعارة وممارسة الدعارة بمقابل مادي.

وكشفت مباحث الآداب بالجيزة عن ممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركز مساج في منطقة العجوزة شمال محافظة الجيزة وألقت القبض على 14 متهما رجال وفتيات يمارسون الحرام.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بقيام عدد من الأشخاص بإدارة نادي صحي كمركز للمساج كستار للأعمال المنافية للآداب بمنطقة العجوزة، تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات من المصادر السرية واستصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين.

داهمت قوة من مباحث الآداب بالجيزة مركز المساج وتم القاء القبض على 6 رجال و 8 فتيات يستقطبون راغبي المتعة الحرام بحجة المساج ويمارسون الرذيلة بمقابل مادي داخل المركز، تم التحفظ على مبالغ مالية قاربت على 50 ألف جنيه و14 هاتف محمول ملك المتهمين وتم اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق بعدما واجهتهم مباحث الآداب بالتحريات والأدلة واعترفوا بارتكابهم الجريمة.