والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك

تقدم والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد الجماهير التي هتفت ضد نجله واسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

واتهم والد زيزو جماهير نادي الزمالك بالقيام بالهتافات المسيئة ضد أحمد مصطفى زيزو في مباراة سيراميكا كليوباترا مما استدعى قيام النادي الأهلي بتقديم شكوى إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف

وقد نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

ونصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.