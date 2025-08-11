حسين الجسمي يتهم صاحب إحدى شركات الصوتيات بالتزوير والابتزاز والتشهير

تقدم الفنان حسين الجسمي من خلال محاميه المستشار محمد عثمان ببلاغ يتهم فيه صاحب احدى شركات الصوتيات مقيم بدائرة قسم العجوزه بالقذف والتشهير وتزوير أوراق رسمية واساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بقصد ابتزازه والتحصل على مبالغ ماله بدون وجه حق وقيد البلاغ برقم5927 عرائض المكتب الفنى واحيل البلاغ لنيابات شمال الجيزة للتحقيق.

وقال الجسمى فى بلاغه أنه فوجئ فى غضون شهر مايو الماضى بمنشورات على فيسبوك من خلال صفحه مسماه(bahaa hosny) حملت عبارات مسيئة وادعاء صاحبها بسرقه لحن مملوك له ونشر شهاده منسوبه لجمعيه المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك، وبمراجعة الجهه مصدره تلك الشهاده.

أكدت الجمعيه من خلال بيان لرئيس مجلس ادارتها الدكتور مدحت العدل ان الشهاده مزوره مصطنعه بمعرفه المشكو فى حقه واحد موظفى الجمعيه وتم إيقافهما وإحالتهما للتحقيق.

كما تقدم وكيل حسين الجسمى ببلاغ بتاريخ 2025/6/52 ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يتضرر فيه من الصفحه المملوكة للمشكو في حقه وتم استدعاءه ومناظره هاتفه المحمول وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية.

وأرفق دفاع حسين ببلاغه بيان جمعيه المؤلفين والملحنين ألذى يؤكد تزوير شهاده تشابه اللحنين كما تم إرفاق شهاده صادره عن لجنه من اساتذه الموسيقى تفيد عدم وجود اى أوجه للشبه بين لحن أغنيه (أحبك) المذاعه فى2018 بصوت الجسمى واللحن المزعوم اقتباسه والمذاع فى 1992.

وطلب الجسمى فى ختام بلاغه معاقبه المتهم بالمواد 171-188-206مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات والمادتين70-76فقره2 من القانون 10لسنه 2003 بشان تنظيم الاتصالات والماده27 من القانون 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.