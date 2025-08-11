أجهزة الأمن تكشف تفاصيل التعدى على صاحب محل بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على صاحب محل بالفيوم بإستخدام عصى خشبية وإحداث تلفيات بسيارته.



بالفحص أمكن تحديد الشاكى مقيم دائرة مركز شرطة الفيوم، وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بين نجله ، وخاله (عامل - له معلومات جنائية) لوجود خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، ولدى علم الأخير بأن تم تحرير محضر ضده قام بإصطحاب نجل شقيقه (عامل) وإستقلا دراجة نارية وقاما بالتعدى عليه مرة أخرى وإحداث تلفيات بسيارته والمحل الخاص به.



تم ضبط المتهمان والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية " والأداة المستخدمة "عصا خشبية " ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.



تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.





