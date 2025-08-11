القبض على المتهم الذي أنهى حياة زوجته خنـقـ ــاً في مركز دمنهور

تمكنت مديرية أمن البحيرة من القبض على المتهم الذي أنهى حياة زوجته خنقـ ــاً في مركز دمنهور، حيث تلقت جهات التحقيق بلاغًا عن وفاة "سماح م."، ربة منزل، بعد تعرضها للخنق على يد زوجها في ظروف غامضة.

حيث قد شهدت مساكن الموقف التابعة لمركز دمنهور واقعة مؤسفة راح ضحيتها "سماح م، ربة منزل، مقيمة مركز دمنهور، وذلك على يد زوجها خنقًا بيده، في ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع "سماح م " ربة منزل، ومقيمة بمنطقة مساكن الموقف الجديد بنطاق ذات المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.