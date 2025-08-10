رد شركة الغاز الطبيعى على شكوى أهالى"شرنوب" بالبحيرة: الحنفية "بتطلع نار"

ظاهرة تثير الزعر .. حيث استيقظ أهالى قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على رائحة انبعاث غاز من صنابير المياه بمنازلهم، الأمر الذي أثار رعبهم وخوفهم خاصة بعد إشعال الغاز ليتحول إلى نيران.

حيث أوضحت الجهات المختصة وشركة الغاز الطبيعي التي وصلت على الفور وعاينت المنازل، حيث قام الفنيين بقطع الغاز عن المنطقة بشكل كامل، ولكن استمر خروج الغاز من الصنابير، وحينها تم التأكد أنه ليس غاز طبيعي، فتم إبلاغ شركة المياه والصرف الصحي للمعاينة والوقوف على سبب واضح لهذا الانبعاث غير المعلوم.

وأشارت إلى أنه بعد أكثر من 20 ساعة من العمل، اكتشفوا أن هذا الانبعاث ناتج عن غازات الصرف الصحي، حيث تهالك مواسير مياه الشرب الرئيسية أدى إلى مرور تلك الغازات بالمواسير خاصة بعد انقطاع مياه الشرب عن المواسير الرئيسية، لتصل هذه الغازات إلى صنابير المياه داخل المنازل، وأنه جار حل المشكلة بشكل كامل.



وقال أحد أهالي قرية شرنوب ، إن المنطقة تعاني منذ سنوات من الانقطاع الدائم لمياه الشرب، الأمر الذي يدفعهم لتخزين كميات كبيرة من المياه فور وصولها فجر كل يوم، ولكن خلال الأيام الماضية ازداد الأمر صعوبة فانقطعت المياه لأكثر من 3 أيام متواصلة.



وأضاف ، أن انقطاع المياه تسبب في لجوء الأهالي لتشغيل مواتير المياه داخل المنازل محاولة منهم لسحب قطرات من المياه لسد حاجاتهم، وكانت المفاجأة عند خروج رائحة غاز غريب من الصنابير دون معرفتهم أنه قابل للاشتعال.