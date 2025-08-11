القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة ("السلام أول والمطرية بالقاهرة" - "إمبابة ، بولاق الدكرور بالجيزة") مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وضبط بحوزتهم 3سلاح أبيض وبصحبتهم (8 أطفال أحداث) ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.





