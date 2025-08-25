حبس 3 سيدات لقيامهم بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

قررت جهات التحقيق، حبس 3 سيدات يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية وأحد الأشخاص لقيامهم بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز ، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن وأمكن ضبط مالكته وبصحبتها (سيدتان " يحملان جنسية ذات الدولة " ، أحد الأشخاص)، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.




