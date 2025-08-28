غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك لوم كبير على يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك داخل النادي بعد أزمة سيف الدين الجزيري، مشيرًا إلى أن اللاعب يرى وجود نوع من "التطفيش"، والبعض يؤكد داخل الفريق بأن طريقة فيريرا ليست جيدة، وقد يكون الأسلوب هو الأفضل للتعامل مع اللاعبين في مصر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار، أن هناك حالة غضب تجاه تصريحات فيريرا في المؤتمر الصحفي، والبعض يرى أن المدرب ليس لديه الخبرات للتعامل مع اللاعبين وهذا ناقوس خطر في علاقته مع جميع اللاعبين.

وأضاف: حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع جون إداوارد لإخباره بخطورة ما تحدث به فيريرا مطالبا بتحذير المدرب لأن هذا الأمر سيجعل هناك أزمات للفريق وعدم استقرار وإفشاء الأسرار.

وتابع: من جانبه جون إدوارد عاتب المدير الفني على تصريحاته، طالبا منه الهدوء والحذر في التعامل مع وسائل الإعلام ولابد أن يراعي خصوصية الغرف المغلقة ولا يجعل هناك أزمات تشعل الأوضاع داخل الفريق والتركيز فقط على الفنيات لأن تكرار مثل هذه الأمور سيعرضه للعقوبات.