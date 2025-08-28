قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

مع بداية عام دراسى جديد تحتاج أغلب الأمهات إلى أفكار لتحضير للانش بوكس صحى به أغلب الفيتامينات والبروتين الذى يحتاجه الطفل.

لذلك نعرض أفكار لانش بوكس وفقا لموقع هيلثى..

1-الخبز الاسمر:

الخبز مصدر صحي للألياف والكربوهيدرات ومجموعة واسعة من المعادن والفيتامينات.

2-منتجات الألبان :

منتجات الألبان غنية بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات أ، د، ب12 التي تعزز نمو العظام بشكل صحي، إذا كان أطفالك يكرهون شرب الحليب كل يوم، فإن إضافة زجاجة من حليب الشوكولاتة أو علبة زبادي بالفواكه إلى لانش بوكس الخاص بهم هي طريقة رائعة لدمج الكالسيوم في نظامهم الغذائي اليومي.

3-طبق من الفاكهة المجففة والمكسرات حيث أن لها فوائد رائعة علي التركيز.

4-قطعتين من الكيك المنزلي وبيض مسلوق وعصير.

5-الماء:

الترطيب مهم جدًا لكل من الأطفال والبالغين، يمكن أن يؤدي نقص تناول الماء الكافي إلى الجفاف والتعب وتشنجات العضلات والصداع.



