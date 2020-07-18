إصابة 10 جنود في الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا.. ونقل 150 للحجر الصحي

أصيب 10 جنود إسرائيليين في قاعدة تدريب لواء "جفعاتي" في كتسيعوت جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".





وأفادت وسائل إعلام عبرية أن من بين المصابين جنود ومسعفين في القسم الطبي، موضحة أنه تم نقل 150 جنديا للحجر الصحي.





ونقلت عن أهالي الجنود المصابين بالعدوى إن ظروف الحجر الصحي "سيئة" مشيرين إلى وجود اكتظاظ بين المرضى ونقص في المتابعة الطبية.





في المقابل، وضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة أن ظروف غرف الحجر الصحي التي يقيم فيها الجنود المعزولون جيدة والطعام المقدم لهم هو نفس الطعام المقدم للوحدة بأكملها.



