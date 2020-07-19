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اقتصاد

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستهدف الحكومة في ثالث أسبوع من بداية العام المالي الجديد وتحديدا خلال الأسبوع الجاري؛ الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ بقيمة تصل لـ 46.5 مليار جنيه بتقليص قدره تبلغ 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة التمويية بالموازنة.


قال تقرير أصدرته إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية واطلع "صدي البلد" على نسخة منه؛ إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الاقتراض وتحديد أسعار الفائدة علي تلك الطروحات من سندات وأذون الخزانة.

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ذكر التقرير أن عمليات الاقتراض ستتم عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع، ومحددة بأيام " الأحد، الخميس، الثلاثاء".

أشار التقرير إلى أنه من المستهدف بيع أذون خزانة لآجال "91، 266، 364، 182" يوما بـ 37.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع.

قال التقرير إن سيتم بيع أجلي 91 و 273يوما بـ 18 مليار جنيه خلال اليوم الأحد، و كذلك أجلي 182 و 364 يوما بـ19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف بيع سندات خزانة لاستحقاقات 2 و 3  و 7 سنوات بقيمة 9مليارات جنيه، خلال الثلاثاء المقبل.
وللمرة الأولي لهذا الأسبوع قررت وزارة المالية تعديل طرح سندات خزانة من يوم الإثنين لتصبح يوم الثلاثاء؛ بالإضافة لطرح سندات خزانة من استحقاق عامين للمرة الأولي منذ سنوات بقيمة تبلغ مليار جنيه.

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