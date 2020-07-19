الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تستهدف

في ثالث أسبوع من بداية العام المالي الجديد وتحديدا خلال الأسبوع الجاري؛ الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ بقيمة تصل لـ 46.5 مليار جنيه بتقليص قدره تبلغ 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل

بالموازنة.