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أخبار العالم

فرانس برس: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 600 ألف شخص

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم تخطى 600 ألف شخص.

يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، بواقع 259848 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة العالمية إنها أبلغت بـ 7360 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو.

في وقت سابق، حذر عالم الفيروسات والباحث السابق بمنظمة الصحة العالمية كلاوس ستوهر من أنه "ستكون هناك موجة أخرى من فيروس كورونا، وستكون خطيرة للغاية، بحيث أن أكثر من 90% من السكان سيكونون عرضة لخطرها، لافتا إلى أننا إذا لم نشدد مرة أخرى على الإغلاق أو الإجراءات المماثلة؛ فسيسبب الفيروس تفشيًا كبيرًا".

وأضاف ستوهر "الشتاء قادم قبل اللقاح، وستكون هناك زيادة في الحالات، وسنجد مشاكل في احتوائها؛ لأن الناس لا يبدو أنهم سيقبلون مزيدا من القيود على حركتهم وحريتهم".
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