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اقتصاد

بنسبة 0.5% .. تراجع الاستثمارات القطرية في السندات الأمريكية

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:02 م
تراجع الاستثمارات
تراجع الاستثمارات القطرية فى السندات الامريكية
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وكالات
انخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في مايو الماضي بنسبة 0.5% على أساس شهري الى نحو 4.63 مليار دولار وفقا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وبلغ اجمالي استثمارات دولة قطر في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الاجل في يناير 2020 الماضي نحو 5.2 مليار دولار وهو الأعلى على الإطلاق، قبل أن يتراجع بتلك النسبة الكبيرة.

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وفقًا للبيانات مصرف قطر المركزي لشهر يونيو الماضي فقد بلغ اجمالي استثمارات قطر في سندات الخزانة الأجنبية 28.7 مليار دولار بانخفاض نسبته 1.8% عن شهر مايو الذي سبق.


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