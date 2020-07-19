القصة الكاملة لاعتزال عبد الرحمن أبو زهرة.. فنانة شهيرة تصفه بالمغرور و"المهن التمثيلية" تتدخل

أثار الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية بعد إعلان رغبته في الاعتزال وشعوره بالاكتئاب لقلة العروض الفنية التي يتلقاها ، ومن ثم اشتعلت الأزمة بهجوم إحدى الفنانات عليه ثم دفاع نقابة المهن التمثيلية عنه.





- عبد الرحمن أبو زهرة يعلن رغبته في الاعتزال :

وقال عبد الرحمن فى مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة" والذى يعرض على قناة المحور: إن شعوره بالغربة من الوسط الفنى فى الفترة الحالية نابع من عدم مشاركته فى أعمال فنية جديدة خاصة أن المخرجين والمنتجين عزفوا عن اختياره فى أعمال جديدة.





وأضاف عبد الرحمن قائلا: قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الدراما المصرية وعلى مدار 40 عاما هى مسيرتى الفنية لم أتعرض لهذا الأمر من قبل.





وأوضح عبد الرحمن قائلا: إن أكثر الأمور التى أثرت نفسيا عليه حيث فكرت بالفعل الذهاب إلى طبيب نفسى هو رحيل زوجته ورفيقة دربه حيث كانت صدمة فقدانها كبيرة للغاية بعد زواج استمر 56 عاما.





واستطرد عبد الرحمن قائلا: أفكر حاليا فى الاعتزال خاصة بعد عزوف المنتجين والمخرجين عنى حيث لم أطلب فى أعمال جديدة فضلا عن أزمة كورونا المستجد والذى يزيد من صعوبة المشاركة.





- تعليق مؤثر من ابن عبد الرحمن أبو زهرة :

وشارك عازف البيانو أحمد أبو زهرة - ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة والده مع الوسط الفني، ومعاناته من الإكتئاب.





وقال إن عبد الرحمن أبو زهرة: «يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادقا في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وأنت زرعت فيا احترام الجمهور وشوفتك إزاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية».





وأضاف: «شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل، حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني، لا توصف بأنها امتهان لتاريخ، ولكن هى امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة، ولكن للأسف أصبح ينتسب إليها في مصر الكثيرين الذين يدنسوا رسالة الفن الحقيقية ولا يقدروا ولا يعلموا قيمة مثلك.. أقول هذا.. ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي - كوملهمي الأول في كل شيء.. أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور، وسيظل حبهم لك بلا حدود ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر»





عفاف مصطفى تهاجم عبد الرحمن أبو زهرة :





وقالت عفاف مصطفى إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.





أشرف زكي يدخل على الخط :

وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها الخاصة قائلا: اتصل بى الآن الدكتور المحترم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير، اتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست.









مدحت العدل يهاجم عزة مصطفى :

وكتب مدحت العدل من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر: "خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبو زهرة".





وأضاف العدل: "الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها- أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة- لكني أشهد أن الفنان الكبير وقد عملنا معًا إنسانًا عظيمًا فنًا وخلقًا وموهبة".





نقابة المهن التمثيلية تساند عبد الرحمن أبو زهرة :

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا أعلنت فيه عن رفضها التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.









وجاء في البيان الذي نشره الفنان عزوز عزوز عادل: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير / عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي".









وتابعت: "وتؤكد النقابة أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو بالإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.







