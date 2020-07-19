بيان هام من قائد قوات أمن الحج بشأن الاستعدادات الأمنية لهذا العام

أعلن قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، اليوم الأحد، الانتهاء من الاستعدادات الأمنية لموسم الحج والتي ستكون بأعداد محدودة وإجراءات احترازية صارمة.





وجاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن الحج 1441هجريا بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة لتسليط الضوء على الخطط الأمنية بمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية





وأكد اللواء الطويان أن هناك تطويقا أمنيا كاملا على المشاعر والحجاج أثناء تحركاتهم، موضحا أن دخول المشاعر المقدسة سيكون مسموحا لهم ، وأن هناك عقوبات على المخالفين ، ولن تكون هناك حملات خلال هذا الموسم الاستثنائي.





وقال قائد قوات أمن الحج إن "حج هذا العام سيتم بأعداد محدودة، وفق إجراءات احترازية ،وسيكون هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم".





واستطرد أنه "تم استكمال الاستعدادت لموسم حج هذا العام، وسيتم تفعيل مراكز الضبط الأمني حول العاصمة المقدسة".





وتابع: "لا توجد حملات خلال حج هذا العام، ولن يسمح بدخول المشاعر إلا للمصرح لهم، وعقوبة السجن 15 يوما وغرامة 10 آلاف ريال للناقلين المخالفين".





وكشف أنه سيتم ضبط المخالفين عبر مركز مخصص يستخدم البصمة.



