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أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود السعودية لإقامة الحج في ظل كورونا: قرار صائب ومتزن

السبت 18/يوليه/2020 - 10:25 م
الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد
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مـيـس رضـا
ترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جلسة بعنوان "جهود مميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا"، ضمن جلسات مؤتمر "فقه الطوارئ: معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يومي 18 و19 يوليو 2020.

وأشاد الأمين العام في افتتاح الجلسة بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى التنسيق المتواصل بين الأمانة العامة للمنظمة والبلدان الإسلامية فيما يختص بمواجهة جائحة فيروس كورونا على مختلف الأصعدة السياسية والصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية والثقافية.

وأشار الأمين العام إلى القرار الصائب والمتوازن الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن حج هذا العام، وحافظت المملكة على استمرار الشعيرة مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين.

كما شارك الجلسة وكيل الشؤون التنفيذية في رابطة العالم الإسلامي، عبد الرحمن بن محمد المطر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

الجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتفرعة، عقد في شهر ابريل 2020، ندوة طبية فقهية بشأن وباء كورونا وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية، وأصدرت الندوة مجموعة من التوصيات، مستندة إلى القواعد الفقهية الحاكمة لأوقات الأزمات، وإبراز الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي المجتمعي حول الوباء.
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