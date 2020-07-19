أحمد موسى يكشف السيناريو المتوقع حال فشل مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد على أواصر العلاقات القوية بين مصر وليبيا.









وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "مصر لن تدخر جهدا لدعم ليبيا والشعب الليبي في مواجهة العدوان التركي".









ونوه إلى أن مجلس الدفاع الوطني الذي ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعه اليوم لا ينعقد إلا كل 3 أشهر.









وتابع موسى، أن المجلس ينعقد عندما يكون هناك أمر خطير مثل ضرب الإرهابيين في ليبيا، لافتا إلى أن الاجتماع بحث الجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وأثيوبيا.









وأضاف أن مجلس الدفاع أكد الاستمرار في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في ملف سد النهضة.









واستطرد موسى، أن اجتماع يوم الثلاثاء مهم وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيتم الرجوع إلى مجلس الأمن مجددا.