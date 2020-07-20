شاهد.. مسئول تركي يمزق صور رجب طيب أردوغان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، لقطات مسربة من كاميرات مكتب حاكم منطقة هاقيف في محافظة سيواس التركية، وهو يمزق صور رئيسه رجب طيب أردوغان.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الحركة القومية، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فصل حاكم المنطقة، الذي يدعى، صلاح الدين أوغلو، من منصبه بعد تمزيقه لصور أردوغان.
وقالت صحيفة "كي.آر.تي" التركية إن إدارة الحركة القومية سارعت بفصل أوغلو من منصبه فور علمها بالواقعة، متهمة إياه بارتكاب سلوك منافي للحزب.
Sivas’ın Hafik ilçesinin Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yırtıp attı. Kaynak: Belediye başkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yırtıp attı pic.twitter.com/ruQ1LWX6eb— LAFAGEL (@LAFAGELofficial) July 19, 2020