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أخبار العالم

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز حاجز الـ60 ألف حالة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 60434 حالة.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 671 السابقة تضمنت 395 حالة لمواطنين كويتيين و276 حالة لغير الكويتيين.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 412 حالة. 

كما  أعلنت الوزارة بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في دولة الكويت 50919 حالة، بعد تعافي 580 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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