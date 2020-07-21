رئيس جامعة الأزهر يشيد بإنجازات طب البنات بالقاهرة

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالإنجازات الملموسة التي تحقَّقت على أرض الواقع في كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.





وقال رئيس الجامعة، إن كلية طب البنات حلَّقت محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أنها كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى أنها كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي للأطباء بوزارة الصحة، كما أنها من أوائل الكليات الطبية التي طبقت نظام الطب التكاملي، وأسهم أساتذتها في تأهيل باقي كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية وتدريبهم على تطبيق هذا النظام الجديد.





وأكد رئيس جامعة الأزهر أن هذه الإنجازات التي تحقَّقت على أرض الواقع بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإخلاص والتجرد وإنكار الذات والعمل بروح الفريق من خلال إدارات الكلية المتعاقبة وصولًا إلى إدارة اليوم برئاسة الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية، وشقيقاتها الدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.





وزفَّ رئيس الجامعة بشارةً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأن من يقوم بنشر أبحاث علمية فى مجلتي: "النيتشر" و"الساينس" سوف يحصل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ملفتًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التشجيع على النشر العلمي؛ حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها المناسبة على مستوى العالم، والتي تعكس أصالة تلك المؤسسة العريقة التي تخطى عمرها الألف عام.





جدير بالذكر أنه في ختام انعقاد مجلس الكلية تم تكريم فضيلة رئيس الجامعة؛ لدعمه المتواصل ومتابعته المستمرة، كما كُرِّم نواب رئيس الجامعة، إضافة إلى عديد من النماذج المضيئة من أسرة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أسهمت في رفع راية كلية طب البنات محليًّا ودوليًّا.