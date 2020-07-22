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أخبار البلد

مطلع أغسطس.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المنتظمة إلى 17 نقطة في أوروبا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:03 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى 17 نقطة في قارة أوروبا، اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، وذلك بعد عودة حركة الطيران إلى المطارات المصرية عقب توقف 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتسير الشركة حاليًا رحلات منتظمة إلى 15 نقطة في أوروبا، هي "أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، ولارناكا". 

من جهته، قال الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل رحلات منتظمة وزيادة عدد الترددات إلى 35 وجهة دولية اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلي العواصم العالمية التي تطير إليها الشركة، حيث تحرص الشركة علي توفير كافة سبل الراحة للعملاء.

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات قد شهد نسب امتلاء تتراوح ما بين 60 و70 % في الاتجاهين إلى 27 وجهة دولية وهى نسبة غير متوقعة تعكس ثقة العملاء فى الخدمة التى تقدمها مصر للطيران وإجراءات الوقاية التي تطبقها خلال مراحل السفر المختلفة.
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