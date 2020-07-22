مطلع أغسطس.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المنتظمة إلى 17 نقطة في أوروبا

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى 17 نقطة في قارة أوروبا، اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، وذلك بعد عودة حركة الطيران إلى المطارات المصرية عقب توقف 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتسير الشركة حاليًا رحلات منتظمة إلى 15 نقطة في أوروبا، هي "أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، ولارناكا".





من جهته، قال الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل رحلات منتظمة وزيادة عدد الترددات إلى 35 وجهة دولية اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلي العواصم العالمية التي تطير إليها الشركة، حيث تحرص الشركة علي توفير كافة سبل الراحة للعملاء.



