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محافظات

بعد شعوره بأعراض الفيروس.. التحاليل تؤكد سلبية كورونا لنائب مدير الحميات بالإسماعيلية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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انجي هيبة
كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن سلبية المسحة التي أجراها الدكتور أحمد ناصف، نائب مدير مستشفى حميات الإسماعيلية، وتماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور أحمد ناصف، شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، من ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس، وبإجراء الكشف الطبي.

وتبين الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وبإجراء أشعة مقطعية وتحليل أثبت إصابته بكورونا، ونقل على اثرها لمستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، وبإجراء مسحة له أثبتت سلبية إصابته بكورونا.

وحرصت اسرة ناصف علي توجيه الدعم له، خلال فترة خضوعه للعزل بمستشفي ابو خليفة، وتوجهت اليه لتلقي عليه التحية هو وزملاءه المصابين بالفيروس من الرصيف المواجه لغرفته.

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