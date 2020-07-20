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محافظات

إطلاق مبادرة صحة الأم والجنين بالإسماعيلية.. غدا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:58 ص
إطلاق مبادرة صحة
إطلاق مبادرة صحة الأم والجنين بالإسماعيلية.. غدا
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انجي هيبة
تنطلق، غدا الثلاثاء، واستمرارا لمبادرة رئيس الجمهورية  ١٠٠ مليون صحة " مبادرة صحة الأم والجنين، برعاية محافظ الاسماعيلية واشراف وكيل وزارة الصحة  وقيادة دكتورة هويدا محمد على مدير رعاية الامومة والطفولة والفريق الطبي بكافة الادارات.

من جانبه اكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، ان الحملة تنطلق بجميع المراكز والوحدات الصحية علي مستوي الادارات الصحية بمحافظة الاسماعيلية.

وأضاف السقعان أن المستهدف جميع الحوامل الجديدة والمترددة، لافتا أن يشمل الكشف والرعاية  والمتابعة وعمل التحاليل اللازمه للحامل مثل تحليل الهيموجلوبين وال RH - سكر عشواءي بالاضافه الي ثلاث تحاليل جديده تقدم  لاول مره في المبادره وهي الالتهاب الكبدي  - HiB - الايدز HiV- الزهري.

وقالت دكتورة هويدا محمد على مدير رعاية الامومة والطفولة، ان جميع البيانات والنتائج تسجل الكتروني وتكتب علي كارت السيدة الحامل في سريه تامه.

وأضافت أن الكشف أثناء المبادرة مرة واحدة فقط للحامل لاكتشاف أي مرض من  خلال نتائج التحاليل ويتم احالتها الى المستوي الاعلي من المستشفيات مع العلاج والمتابعة.
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