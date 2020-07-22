سيارة خطفت قلب وعين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. صور

تتمتع مرسيدس بشعبية عالية بين أوساط الرؤساء والملوك ، خاصة أنها سيارة متميزة وتستقلها الطبقات الراقية، وتتناسب مع مختلف الطرقات الوعرة والممهدة.









ويستقل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، آل مكتوم، سيارة مرسيدس G-Class بقدرات خارقة للتمكن من السير في الطرق غير المستوية، فضلا عن التقاطه العديد من الصور بداخلها والتجول بها في جميع أنحاء الإمارات.













وتُصنّف هذه السيارة كواحدة من أقوى وأفخم سيارات الـ SUV بالعالم والمناسبة للمغامرات والسفر، وتعد أيضًا من أغلى سيارات مرسيدس على الإطلاق، إذ يبدأ سعرها من 126 ألف دولار.









وتجمع G-Class بين أعلى مستويات الرقي والراحة والقدرات الهائلة في السير في أحلك الظروف لذلك وقع عليها الاختيار لتكون هى السيارة المفضلة للشيخ حمدان؛ رغم قدرته على شراء سيارات أخرى إلا أن تلك السيارة هى الأقرب لقلبه فهي من من فئة الـSUV.

















ويرجع اختيار تلك السيارة لأن الشيخ حمدان يفضل السفر والمغامرات.



