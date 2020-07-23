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جمعية مستثمري البحر الأحمر: ممنوع استخدام الملابس القطنية داخل حمامات السباحة.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:55 ص
البحر الأحمر
البحر الأحمر
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محمود محسن
قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر،أنه لا توجد مشكلة في ارتداء المايوه سواء المكون من قطعة أو قطعتين أو 3 قطع بشرط أن يكون بالمواصفات المحددة لقماش المايوه.

وأضاف نبيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية إن هناك قواعد محددة لاستخدام حمامات السباحة تتمثل في ارتداء مايوه لا يحتوي على مواد قطنية لأضرارها الصحية في حال تفاعلها مع الكلور في مياه حمام السباحة.

وتابع أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر أنه يجب أن يكون هناك بونيه خاص بالسباحة للمحجبات وليس ايشارب.

وأشار تامر نبيل إلى أن الجدل الذي أثير مؤخرا في بعض القرى السياحية يرجع لرغبة بعض رواد هذه القرى في نزول حمام السباحة بملابس أو إيشاربات قطنية.
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