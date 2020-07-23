دراسة: انخفاض كبير للأجسام المضادة فى حالات كورونا الخفيفة

وأقام الباحثون هذه الدراسة على 20 امرأة و14 رجلًا تعافوا من حالات معتدلة من COVID-19 ، وأجريت اختبارات الأجسام المضادة بمتوسط ​​36 يومًا و 82 يومًا بعد الأعراض الأولية للعدوى.

وأثارت النتائج بعض المخاوف بشأن "جوازات مناعة" التى تعتمد على الأجسام المضادة، وبالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للنتائج تداعيات على متانة اللقاحات المستندة إلى الأجسام المضادة.