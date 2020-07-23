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مرأة

دراسة: انخفاض كبير للأجسام المضادة فى حالات كورونا الخفيفة

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
أوضحت دراسة حديثة قام بها باحثو جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا، تنخفض لديهم الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا - CoV-2 بشكل حاد خلال الـ3  أشهر الأولى بعد الإصابة.
 
ووفقًا للموقع الرسمي لجامعة "universityofcalifornia "، قد أظهرت الدراسة أن الأجسام المضادة لدى مريض كورونا تنخفض بنحو النصف بعد 73 يوما، وإذا استمر هذا المعدل، فستختفى الأجسام المضادة فى غضون عام تقريبًا.


كما أشارت التقارير السابقة إلى أن الأجسام المضادة لديها عمر قصير عند الإصابة بالفيروس التاجي بشكل جديد وخفيف، ولكن بشكل غير مححد بعد بعناية، وتعد هذه هي الدراسة الأولى التي تقدر بدقة معدل اختفاء الأجسام المضادة.
 
وأقام الباحثون هذه الدراسة على 20 امرأة و14 رجلًا تعافوا من حالات معتدلة من COVID-19، وأجريت اختبارات الأجسام المضادة بمتوسط ​​36 يومًا و 82 يومًا بعد الأعراض الأولية للعدوى.
 
وأثارت النتائج بعض المخاوف بشأن "جوازات مناعة" التى تعتمد على الأجسام المضادة، وبالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للنتائج تداعيات على متانة اللقاحات المستندة إلى الأجسام المضادة.
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