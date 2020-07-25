من أصل 95.. الإدارية العليا ترفض 78 طعناً على انتخابات مجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 78 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي " القضاء الإدارى "علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فيما حجزت 17 طعناً آخرين للحكم بجلسة الغد، ليصل بذلك إجمالي الطعون التى نظرتها المحكمة للفصل في موضوعها 95 .





وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم ، فيما تتضمن الطعون الأخرى "الطعن علي قرار قبول بعض المرشحين لخوض الانتخابات.





وطالب أصحاب الطعون ، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين ، أو بإعادة المستبعدين من الترشح .



