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حوادث

من أصل 95.. الإدارية العليا ترفض 78 طعناً على انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 25/يوليه/2020 - 08:51 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض  78 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي " القضاء الإدارى "علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فيما حجزت 17 طعناً آخرين للحكم بجلسة الغد، ليصل بذلك إجمالي الطعون التى نظرتها المحكمة للفصل في موضوعها 95 .

وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم ، فيما تتضمن الطعون الأخرى "الطعن علي قرار قبول بعض المرشحين لخوض الانتخابات.

وطالب أصحاب الطعون ، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين ، أو بإعادة المستبعدين من الترشح .

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