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وزير قطاع الأعمال: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرا.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:53 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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حمزة شعيب
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم في المحلة الكبرى حيث من المقرر الانتهاء منه خلال 14 شهرًا.

وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدم برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يتم تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية باستثمارات 10 مليارات جنيه".

وأضاف وزير قطاع الأعمال:" خلال عامين سيتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج".

ونوه  إلى أن الصباغة والتجهيز هي أصعب عمليات النهوض بقطاع الغزل والنسيج ونستعين في ذلك بخبرات وشركات أجنبية.
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