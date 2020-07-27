ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

طرح وكيل سوزوكي في مصر السيارة الجديدة اسبريسو 2020 في السوق المصرية وحازت علي مبيعات جيدة الي حد ما حتى أصبحنا نشاهدها في الشارع بعد طرحها بأيام قليلة والسبب وراء هذا هو سعرها بعد أن أصبحت أرخص سيارة كروس أوفر في مصر بمحرك صغير و اقتصادي في استهلاك الوقود.





- مواصفات سوزوكي اسبريسو

تأتي السيارة suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات وربما تأتي مستقبلا بفتيس أوتوماتيك وتشمل السيارة العديد من المواصفات والإمكانيات ومنها وسائل الأمان فهي تتوافر بفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية.





