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سيارات

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:56 م
سوزوكي اسبريسو suzuki
سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
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اشرف عطية

طرح وكيل سوزوكي في مصر السيارة الجديدة اسبريسو 2020 في السوق المصرية وحازت علي مبيعات جيدة الي حد ما حتى أصبحنا نشاهدها في الشارع بعد طرحها بأيام قليلة والسبب وراء هذا هو سعرها بعد أن أصبحت أرخص سيارة كروس أوفر في مصر بمحرك صغير و اقتصادي في استهلاك الوقود


- مواصفات سوزوكي اسبريسو

تأتي السيارة suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات وربما تأتي مستقبلا بفتيس أوتوماتيك وتشمل السيارة العديد من المواصفات والإمكانيات ومنها وسائل الأمان فهي تتوافر بفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية.


- سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو بشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتووث ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 انش. 

- سعر سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020
تباع السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 في مصر بسعر 145.000 جنيه.
ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات
ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات
ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات
ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات
ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات
ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات
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