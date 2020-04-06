سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

أعلن وكيل سوزوكي في مصر عن طرح السيارة الجديدة اسبريسو 2020 في السوق المحلية المصري لأول مرة لتصبح متاحة في مراكز مبيعات الشركة، حيث تتوفر السيارة في نسخة واحدة بسعر إلى 145.000 جنيه لتكون أرخص سيارة كروس أوفر في مصر وبسعر مقارب لسيارتها سوزوكي ألتو.







مواصفات سوزوكي اسبريسو

وتأتي السيارة suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات وربما أنها مستقبلا ستأتي بفتيس أوتوماتيك وتأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية.