تخفيض اسعار سوزوكي suzuki في مصر و طرح عروض تقسيط جديدة .. صور

في ظل الركود الذي تشهده

بعض موزعي السيارات في مصر عروض تقسيط علي السيارة سوزوكي التو

suzuki alto

التي تتاح في الوقت الحالي بأقل مقدم وهو 66 ألف جنيه وأقل قسط

شهري 1499 جنيها، أعلنت الشركة عن طرح

سوزوكي التو 2020

بسعر تنافسي

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حركة البيع والشراء في سوق الجديد والمستعملوإعلان





طرحت السيارة سوزوكي التو 2020 في مصر مؤخرًا بسعر 130 ألف جنيه رغم الإضافات الجديدة التي حصلت عليها لمواجهة المنافسة من موديلات زوتي z100 التي وفرت كماليات عديدة لأول مرة في هذه الفئة مع سعر 120 ألف جنيه.







وقُدمت سوزوكي التو الجديدة بمحرك 3 سلندر 800 سي سي بقوة 47 حصان وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتسارع إلى 100 كم في الساعة في 20 ثانية.

وجاءت قائمة أسعار سوزوكي اليوم في مصر علي النحو التالي:





سوزوكي بيك اب بسعر 135.900 جنيه.



suzuki pickup





سوزوكي فان بسعر 140.000 جنيه.

suzuki van







سوزوكي ديزاير بسعر 210.000 جنيه.

suzuki dzire 2020



وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير suzuki dzire مزودة بالعديد من وسائل الامان منها فرامل ABS وEBD مع مانع للسرقة وايرباج أمامي وسنتر لوك وأحزمة أمان أمامية وخلفية ومصابيح ضباب كما تأتي مجهزة بتكييف وبلوتووث وكمبيوتر رحلات وزجاج كهربائي وغيرها من وسائل الراحة

و تأتي سوزوكي ديزاير2020 suzuki dzire بقئة واحدة فقط و تستطيع التسارع من حالة السكون حتي 100 كم / س خلال 13 ثانية.





جدير بالذكر ان هذا التخفيض ليس الاول فهذه السيارة

suzuki dzire

كانت تباع بسعر 238.000 جنيه و ظلت

تخفيضات السوق الي ان وصلت الي سعرها الحالي اليوم وهو 210.000

مصري

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