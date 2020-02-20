بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور

جاءت سيارة سوزوكي التو 2020 في مصر
بتصميم مطور وكماليات جديدة تقدم لأول مرة مع وسائل أمان حديثة تشمل "2
ايرباج، وفرامل ABS".
واعلن بعض موزعي السيارات في مصر، إن السيارة suzuki alto تتاح في
الوقت الحالي بعروض للتقسيط تشمل الحصول عليها بأقل مقدم أو أقل قسط شهري
بما يشمل :
- أقل مقدم 66 ألف جنيه
- أقل قسط شهري 1499 جنيه .
وكانت السيارة سوزوكي التو 2020 قد طرحت في مصر مؤخرًا بسعر 130 ألف جنيه رغم الاضافات
الجديدة التي حصلت عليها لمواجهة المنافسة من موديلات زوتي z100 التي وفرت
كماليات عديدة لأول مرة في هذه الفئة مع سعر 120 ألف جنيه.
وقُدمت سوزوكي التو
الجديدة بمحرك 3 سلندر 800 سي سي بقوة 47 حصان وعزم دوران 68 نيوتن متر
وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتسارع الي 100 كم في الساعة في 20 ثانية.