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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث السابق لمجلس النواب: احترام الدستور ضمانة لبناء جمهورية جديدة وإعداد كوادر للمستقبل

الدستور
الدستور
رحمة سمير

أكد صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب ، أهمية الالتزام بمواد الدستور والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال عدة لقاءات متتالية، على احترام الدستور وعدم العبث بنصوصه، بما يحسم الأحاديث المتعلقة بتعديل فترات الرئاسة.

وأوضح حسب الله خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الدستور الذي وافق عليه المصريون يجب الالتزام بأحكامه، منوها بأن تصريحات الرئيس السيسي حملت رسالة واضحة بشأن احترام الدستور، وعدم السعي إلى تكريس الحكم، والعمل على بناء جمهورية جديدة لا تقوم على فكرة الرئيس الأبدي.

صلاحيات البرلمان وخروج القوات المسلحة خارج البلاد

وأشار المتحدث السابق باسم مجلس النواب إلى أهمية الحفاظ على المواد الدستورية المنظمة لصلاحيات المؤسسات، مؤكدًا أنه لا يجوز خروج القوات المسلحة المصرية خارج الأراضي المصرية دون موافقة البرلمان، وفقًا لما طرحه بشأن ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية.

إعداد كوادر قادرة على إدارة الدولة مستقبلًا

وأضاف حسب الله أن الرئيس السيسي فتح باب النقاش بشأن إعداد كوادر قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الدولة مستقبلًا، موضحًا أن المقترحات المطروحة تستهدف وضع إطار قانوني مناسب يراعي مصلحة مصر واستقرارها.

مجلس النواب الدستور جمهورية للمستقبل السيسي

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