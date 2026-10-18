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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية

النائبة أسماء سعد الجمال
النائبة أسماء سعد الجمال
حسن رضوان

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها وقوف مصر بقوة إلى جانب الأشقاء في الخليج، واستعدادها لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وفقًا للضوابط الدستورية تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية، وترسخ مبدأ أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على روابط تاريخية وأخوية ومصالح مشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأضافت النائبة أسماء الجمال، أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة عدم نسيان الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر في مراحل مهمة من تاريخها، يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية الوفاء للمواقف العربية الأصيلة، والحفاظ على علاقات الأخوة والتضامن بين الشعوب العربية، بما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات والتحديات.

استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن السعودية

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية، وكذلك دعم أمن واستقرار الأشقاء في الخليج، يعكس أهمية التضامن العربي في مواجهة التهديدات، وضرورة حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها، في إطار احترام القانون والضوابط الدستورية المصرية.

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، والعمل على احتواء التوترات الإقليمية ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يحافظ على أمن الشعوب العربية واستقرار المنطقة، ويجنبها المزيد من التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن العلاقات المصرية السعودية، والعلاقات المصرية مع مختلف الدول الخليجية، تمثل ركيزة مهمة للعمل العربي المشترك، وأن تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية يظل ضرورة أساسية لحماية الأمن القومي العربي وصون مقدرات الشعوب، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

الرئيس السيسي ثوابت السياسة المصرية مجلس النواب

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